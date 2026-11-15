UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta çeyrek final hesapları son haftaya taşındı. Belçika ile İtalya, 6. ve son hafta mücadelesinde Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 22.45'te A Spor'dan yayımlanacak. Son haftaya İtalya ve Fransa 10'ar puanla giriyor. İkili averaj üstünlüğü bulunan İtalya lider, Fransa ikinci sırada yer alırken Belçika 9 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. BELÇİKA KAZANIRSA SON SEKİZE KALACAK Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın çeyrek finale yükselmesi için İtalya'yı yenmesi gerekiyor. Galibiyet halinde puanını 12'ye çıkaracak Belçika, rakibini geride bırakarak son sekize kalacak. Fransa'nın Türkiye karşısında kazanamaması durumunda ise Belçika grubu lider tamamlayacak. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, galibiyet ya da beraberlikle çeyrek final biletini garantileyecek. İtalya kazanırsa grup liderliğini de kesinleştirecek. Beraberlik halinde lider kalabilmesi için Fransa'nın Türkiye'yi yenememesi gerekecek. İtalya'nın mağlubiyeti durumunda ise çeyrek final şansı, aynı saatte oynanacak Fransa-Türkiye karşılaşmasının sonucuna bağlı olacak.

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