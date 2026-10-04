A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maaşı ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın maaşı ortaya çıktı.

MONTALLA'NIN MAAŞI NE KADAR?

Sabah yazarı Murat Özbostan, Montella'nın maaşını yazısında paylaştı.

Özbostan, "Görevimin başındayım, devam edeceğim" diyen Montella'nın yıllık maaşını açıkladı.

Özbostan, Montella'nın 2028'e kadar sözleşmesi olduğunu belirterek, "Sezon başına yaklaşık 3 milyon euro kazandığı ve kontratında başarı kriterlerine bağlı maddelerin bulunduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.

MONTELLA'NIN MAĞLUBİYETLERİ

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda en erken elenen takımlar arasında yer aldı. Montella, takımı santrforsuz oynatması ve kadro tercihleri nedeniyle eleştirildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde ise milli takım üst üste üç mağlubiyet aldı, bu süreçte yalnızca 1 gol atarken 8 gol yedi.

TAZMİNATININ YÜKSEK OLUP OLMAADIĞI TARTIŞMA KONUSU

İstifa etmesi istenen Montella, görevine devam ettiğini açıkladı. İstifa etmemesinin nedeni olarak 5 milyon euroyu aşan tazminatı gösterildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella'nın sözleşmesini 2026 Dünya Kupası öncesi uzatmış ve maaşına yüklü bir zam yapmıştı. Hacıosmanoğlu ayrıca Montella'yı Türk vatandaşı yapmak istediklerini söylemişti.

DÜNYA ŞAMPİYONU'NUN HOCASI, MONTELLA'NIN MAAŞINA YETİŞEMİYOR

Alman Bild gazetesi, milli takım teknik direktörlerinin maaşlarını açıkladı. Brezilya'nın hocası Carlo Ancelotti 10 milyon euro ile listenin başında yer alırken, Almanya'nın hocası Jürgen Klopp 7 milyon euro kazanıyor.

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino 6,8 milyon, İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel ise 6 milyon euro alıyor.

İspanya'yı Dünya Kupası'nda şampiyon yapan Luis de la Fuente, kupa öncesi 2 milyon euro kazanırken, şampiyonluk sonrası maaşı 5 milyon euroya çıkarıldı.

Fransa'nın hocası Zinedine Zidane 3,6 milyon, Hollanda'nın hocası Xavi ise 3 milyon euro kazanıyor.

Arjantin'i Dünya Şampiyonu yapan Lionel Scaloni'nin maaşı ise 2,3 milyon euro olarak açıklandı.

Vincenzo Montella, kazancıyla Arjantin'in Dünya Şampiyonu yapan teknik direktöründen daha fazla kazanıyor.