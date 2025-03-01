Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükselen Zeynep Sönmez, turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro ile karşı karşıya geldi.
Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finalde karşılaştığı dünya 10 numarası Emma Navarro'ya 6-4 ve 6-2'lik setler sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.