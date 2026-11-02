Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da forma giyen 22 yaşındaki orta oyuncu Ece Hitayca, Taner K.'nin sosyal medya hesaplarını takip ettiğini ve aralarında romantik ilişki varmış izlenimi veren paylaşımlar yaptığını belirterek mahkemeye başvurdu.

Psikolojik şiddete maruz kaldığını ve can güvenliğinden endişe ettiğini bildiren milli voleybolcu için İstanbul Aile Mahkemesi, şüpheli hakkında iki ay süreyle tedbir kararı verdi. Karar kapsamında Taner K.'nin Hitayca'yı iletişim araçlarıyla rahatsız etmesi, tehdit ve hakarette bulunması, evine ve iş yerine yaklaşması yasaklandı. Ancak Taner K.'nin karara rağmen TikTok'ta kendi adıyla Ece Hitayca'nın adını kalp simgesiyle birleştirdiği herkese açık bir profil oluşturduğu bildirildi.

ZORLAMA HAPSİ TALEBİ

Hitayca'nın avukatı, tedbir kararının ihlal edildiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesine yeniden başvurdu. Dilekçede, Taner K.'nin dijital platformlar üzerinden takip ve rahatsız etme davranışlarını sürdürerek müvekkili üzerinde baskı kurmaya çalıştığı ifade edildi. Avukat, 6284 sayılı Kanun kapsamında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanmasını talep etti. Tedbir kararına uyulmasını sağlamayı amaçlayan zorlama hapsi talebine ilişkin mahkemenin vereceği karar bekleniyor.