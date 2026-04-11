ABD merkezli profesyonel lig League One Volleyball (LOVB), son iki sezondur voleybol dünyasında yer alırken, kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Uzun yıllar Sultanlar Ligi’nin zirvesinde yer alan kulüplerde forma giyen milli smaçör Meliha Diken, kariyerine Amerika’da devam etme kararı alarak LOVB Madison ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Bosna Hersek’te OK Kula Gradacac; Türkiye’de ise İlbank, Fenerbahçe, VakıfBank ve Eczacıbaşı formalarını terleten başarılı oyuncu, 2026-2027 sezonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde LOVB Madison forması giyecek. Milli voleybolcu böylece LOVB Madison'da forma giyen ilk Türk voleybolcu olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın önemli isimlerinden biri olan 1993 doğumlu ve 188 cm boyundaki deneyimli oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2024 Paris Olimpiyatları olmak üzere iki kez olimpiyat tecrübesi yaşadı. Avrupa Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalyalar kazanan Diken’in, ayrıca Avrupa Oyunları ve Avrupa Ligi şampiyonlukları bulunuyor. Kulüp kariyerinde de ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Meliha Diken, CEV Kupası şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliğinin yanı sıra Türkiye’de 5 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.