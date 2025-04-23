Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray'da pasör olarak oynayan milli voleybolcu Aslıhan Kılıç, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan milli sporcu GSM operatörlerinin deprem sonrası çalışmamasına tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı voleybolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yüzlerce, binlerce TL ödediğimiz operatör şirketleri yine bir afet anında çuvalladı. Ne aramaları açabildim ne de birine ulaşabildim! Ya yıkım olsaydı? 45 dakika sonra anca telefonumu kullanabildim. Altyapınızı güçlendirmeniz için daha ne kadar bekleyeceğiz?! Hepimize geçmiş olsun''