Galatasaray taraftarının yıllardır yolunu gözlediği rüya gerçek olmaya çok yakın. Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. İki kez kapısından döndüğü Aslan'a bu kez kavuşmak isteyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, her türlü fedakârlığı yapacak. Avrupa kariyerinde zirveyi gören ama kalbi her zaman Cimbom için atan Hakan, İnter'de kazandığı 6.5 milyon Euro'dan vazgeçip, 5 milyon Euro'yu kabul etmeye hazır.

BÜTÇE 12 MİLYON EURO

TFF'nin 10+4 yabancı kuralı sonrası yerli kalitesini artırmak isteyen Teknik Direktör Okan Buruk da yeşil ışık yaktı. Başarılı çalıştırıcının orta sahaya liderlik edecek dünya klasındaki yıldıza sıcak baktığı öğrenildi. İnter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan için Galatasaray'ın bonservis bütçesi 10-12 milyon Euro seviyesinde. İtalyan ekibinin talebi ise 25 milyon Euro. Hakan'ın da çabasıyla bu rakamın düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.