Al-Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. hafta erteleme maçında konuk ettiği Al-Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, maçın en iyi oyuncusu seçildi. BAYRAĞI SAHANIN ORTASINA DİKTİ Merih, karşılaşmanın ardından Asya Şampiyonlar Ligi madalyalarını göstererek Al-Nassr taraftarlarına "Bizde 2 tane var, sizde sıfır" sözleriyle göndermede bulundu. Merih Demiral'ın maçın ardından sahanın ortasına Al-Ahli bayrağı dikmesi gündem oldu. Milli futbolcu bu anları X hesabından da paylaştı. RONALDO'NUN GOLÜ YETMEDİ Konuk Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 14. dakikada attığı golle öne geçti. Al-Ahli, Galeno'nun 45+1. dakikadaki golüyle ilk yarı bitmeden eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 71. dakikada Ivan Toney'nin penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi. Dört dakika sonra Roger Ibanez farkı ikiye çıkardı. Sahadan 3-1 galip ayrılan Al-Ahli puanını 24'e yükseltti. Al-Nassr ise 28 puanda kaldı.

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