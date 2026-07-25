İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımının kampına katıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YENİ SAÇLARI
Çalhanoğlu'nun Türkiye'de bulunduğu dönemde saç ektirdiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olurken, milli futbolcunun son görüntüsü de dikkat çekti.
Yeni sezon hazırlıkları için Inter kampına katılan 32 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarına başladı. Çalhanoğlu'nun kamp görüntüleri kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekerken, saç ekimi iddiaları da yeniden gündeme geldi.