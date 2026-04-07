A Milli Takımımızın, Dünya Kupası yolunda kritik Romanya ve Kosova maçlarında forma giyen Ozan Kabak, kulübüyle sözleşme uzatmak üzere. Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Ozan Kabak ile kontrat görüşmelerinde sona yaklaştı. Sky Sports'un haberine göre kulübün, milli stoperin kontratını 2030 yılına kadar uzatmak istediği öğrenildi. Hoffenheim yönetiminin son haftalarda ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Kabak’ı takımda tutma konusunda kararlı olduğu belirtildi. Son 9 maçta sahaya ilk 11’de çıkan 24 yaşındaki savunmacı, performansıyla teknik heyetin güvenini kazanırken, taraflar arasında henüz nihai anlaşmanın sağlanmadığı aktarıldı. Son dönemde adı Galatasaray ile de anılan Ozan, uzun bir sakatlığın ardından aldığı formayı bırakmadı.

