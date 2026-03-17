Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya'da ortalığı kasıp kavuruyor. Haziran 2024'te sağ diz ön çapraz bağ yırtığı ile yaşayan ve yaklaşık 500 gün sahalardan uzak kalarak Ekim 2025'te sahalara dönen milli savunmacı, sakatlığının izlerini siliyor. 5 HAFTADA 4 KEZ 25 yaşındaki stoper, sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da yeniden haftanın 11'ine adını yazdırarak yükselen formunun ödülünü aldı. Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünde haftanın en iyi kadrosuna seçilen milli savunmacı, gerçekleşmesi zor bir başarıya imzasını attı. Savunma hattında verdiği güvenin yanı sıra hücumdaki performansıyla da rakiplerine zor anlar yaşayan Ozan Kabak, özellikle duran toplarda ön plana çıkıyor. Sakatlık sonrası çıktığı 17 resmi müsabakada rakip fileleri tam 4 kez havalandıran milli stoper, gol yollarındaki etkisiyle de dikkat çekti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.