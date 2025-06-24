Maaşı 4.5 Milyon Euro’ya Yükselecek

Corriere dello Sport’un haberine göre Juventus, 2025 yılında sona erecek olan mevcut sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Kulübün Kenan Yıldız’a önerdiği yeni sözleşmede yıllık maaşın üç kat artırılarak 4.5 milyon euroya çıkarılması öngörülüyor.

Sezon Performansıyla Göz Kamaştırdı

Henüz genç yaşına rağmen gösterdiği olgun futbol ve istikrarlı grafiğiyle takımının vazgeçilmezleri arasına giren Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla toplam 50 karşılaşmada sahaya çıktı. Genç yıldız, söz konusu maçlarda 12 gol atarken, 8 de asist yaparak skora doğrudan katkı sağladı.

İtalyan devi, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Kenan Yıldız’ı kadroda tutmak için kararlı. Juventus’un bu hamlesi, milli oyuncumuza olan güvenin ve beklentinin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.