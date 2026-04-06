Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’a imza atan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yükselen grafiğini sürdüren milli yıldız için, İngiliz devi devreye girdi.

ARDA'YA BENZETİLDİ

Les Transferts’te yer alan habere göre 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçlarında da göz dolduran 26 yaşındaki futbolcu için transfer iddiası ortaya ayıldı. Haberin detayında “Manchester United, diğer Arda Güler’in izinde” ifadeleri yer alırken, İngiliz devinin gelecek sezon planları arasında milli oyuncunun da bulunduğu aktarıldı.

Ferdi’nin 2024 yılında Brighton’a transfer olduğu hatırlatılan haberde sol bekte görev yapmasının yanı sıra orta sahada da oynayabilmesi, teknik kapasitesi, dripling becerisi, oyun görüşü, sürati ve hücuma katkı sağlayan yapısıyla Arda Güler’e benzetildiği vurgulandı.