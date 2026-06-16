2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya karşısındaki 2-0'lık şok yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da iki futbolcu radikal kararlar aldı. Maçın ardından açıklamaları tepki toplayan Merih Demiral bıyıklarını keserken, Eren Elmalı da rasta örgülü saçlarını normal haline döndü.

AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Avustralya mağlubiyetinin ardından 28 yaşındaki Merih Demiral, maç sonu röportajında "Bizim ülkemizde kötü günler abartılıyor. İyi günlerde de çok yukarı çıkartılıyor. Dengesini iyi kurmalıyız" şeklinde konuşmuş ve bu ifadeler, sosyal medyada "Eleştiriye tahammülsüzlük" olarak yorumlanıp çokça konuşulmuştu.

BIYIKLARINI KESTİ

Açıklamalarının yanı sıra hilal bıyıklı imajıyla da adından çokça söz ettiren milli stoper, imajında değişikliğe gitti.

NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, mağlubiyet sonrası yaşananlarla ilgili özetle şunları aktardı:

"Antrenmanda dikkatimizi çeken iki nokta vardı. Merih Demiral bıyıklarını kestirmiş, Eren Elmalı'nın örgülü saçları normale dönmüş. Yüzlerin gülümsemesi ise çok daha azdı. Montella her zamanki gibiydi. Bize açık olan 15 dakikada futbolculara çok uyarıda bulunmadı. Paraguay maçının ilk taktik çalışması yapılmıştır, ilk 11'in 7-8'ini denemiştir."