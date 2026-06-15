A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl aradan sonra katılma başarısı gösterdiği Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenilerek tatsız bir başlangıç yaptı. Neredeyse baştan sonra rakibin planlarına uygun ilerleyen karşılaşma, sabah 7'de maç izlemek için gerek meydanlara akın eden, gerekse televizyonlarının başına geçen milyonları hayal kırıklığına uğrattı.

O SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmanın ardından milli stoper Merih Demiral'ın röportajı da çok konuşuldu. Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen savunmacının "Bizim ülkemizde kötü günler abartılıyor. İyi günlerde de çok yukarı çıkartılıyor. Dengesini iyi kurmalıyız" şeklindeki sözleri sosyal medyada tepki çekti. Demiral'ın maç sonu açıklaması özetle şöyle:

"Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk. Aslında sahada gereken mücadeleyi verdik. Bazen olmayınca olmuyor. Burası Dünya Kupası. İlk tecrübemiz. Tabii ki bahane hakkımız yok. Çıkıp, yenmeliydik. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Bizim ülkemizde kötü günler abartılıyor, iyi günlerde de çok yukarı çıkartılıyor. Dengesini iyi kurmalıyız. Hepimiz her şeyin farkındayız. İnşallah 2 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada yenilen ilk golde ağır kalması ve takibi iyi yapamaması nedeniyle eleştirilen stoperin "Kötü günler abartılıyor" sözleri, kullanıcıların tepkisini çekti. Sabah 7'de maç izlemek için uyanan milyonlarca futbolseverin, yenilginin ardından ufak bir özür bekledikleri görüşü hakim oldu. Eleştirilerden öne çıkanlar şöyle:

- "Yüksek seviyede yarışmacı olmak yerine para için Arabistan'a giden kendisi. Bu toplumun; mesleği ne olursa olsun iyi şartlarda yaşayıp elinden gelen çabayı göstermeyip de üstüne halka ahkam kesmeye kalkanlara tahammülü kalmadı."

- "O yüzden mi maç gününde gaza gelip saç-bıyık-sakal ile uğraşıyorsunuz? Nasıl havalı görüneceğinizi düşüneceğinize 'Nasıl yeneriz' diye odaklansanız belki sonuç farklı olurdu."

- "Gazla oynuyorsunuz çünkü. Teknik, taktik yok."

- "Siz rakibi de taraftarı da küçümsemeye devam edin..."

- "Boş laflar... Sabahın 6'sında kalkıp ağlayan çocuklar için oynayacaksınız."

- "Kimseye 'Kötüsün' de diyemeyeceğiz artık, vay be..."