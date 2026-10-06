A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile deplasmanda karşılaştığı maçta, Galatasaray'ın savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'nın bir pozisyonu dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın, İtalya karşısında yaşadığı bir pozisyon, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Karşılaşma sırasında Issa Doumbia ile girdiği ikili mücadelede omuz atan ve ardından yerde kalarak saha dışına çıkan Bardakcı, topu da kaybetti.

'BİZ BU ADAMLA NE YAPACAĞIZ?'

Milli futbolcunun bu pozisyonundaki görüntüsü, maçın ardından Galatasaraylı taraftarların da dikkatini çekti. Bazı taraftarlar, "Biz bu adamla ne yapacağız?" ifadelerini kullanarak Bardakcı'nın performansına tepki gösterdi. Abdulkerim, Belçika maçının son bölümünde de Romelu Lukaku ile girdiği pozisyonda rakibine geçilerek gol pozisyonuna neden olmuş ve taraftarın tepkisini çekmişti.