A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesi Türkiye'de büyük hayal kırıklığı yarattı. Milyonlarca vatandaş; birlikte sevinecek, ortak paydada buluşacak ufak keyiften çok kısa sürede mahrum kaldı. Hayal kırıklığı kısa sürede öfkeye dönüşerek sosyal medyada milli futbolculara eleştiri olarak kendisini gösterdi.

ABD'DEKİ TÜRK KURYE SİPARİŞİ PAYLAŞTI

Türkiye Gazetesi'nin Amerika'da yaşayan Türk bir kuryenin; A Milli Futbol Takımı'ndan Ferdi Kadıoğlu'nun 'kurabiye' siparişini paylaştığı haber, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak Türk taraftarlar, son dönemdeki eleştiri furyasının aksine bu kez milli futbolcuyu korumayı tercih etti.

BU KEZ TERSİ OLDU: "NE VAR BUNDA?"

Sosyal medyada kullanıcıların çok büyük çoğunluğu, futbolcuların yaptığı ağır idmanları referans göstererek 'ufak bir tatlı kaçamağının' sorun yaratmayacağı görüşünü savundu. Yorumların bir kısmı şöyle oldu:

- "Bazıları kalori hesabı yapmış ama Lamine Yamal da cips alırken yakalanmıştı. Adamı görüyorsunuz, oynuyor. Yani milletin yediklerine kimse laf etmesin, isteyen oynar zaten."

- "Adam kurabiye sipariş etmiş, ne var bunda?"

- "Kurabiye istemiş o kadar. Gören de sanki başka bir şey sanacak..."

- "Yahu dümdüz kurabiye, çocuk ilk kez ABD'ye gitmiş, merak ettiği şeyleri deniyor, abartmayın..."

- "Savunuyorsunuz da kalori oranını biliyor musunuz arkadaşlar? O kurabiyelerin tanesi 800 kalori civarı."

- "Eee, yasaklı bir şey mi söylemiş? Neden bu kadar konuşuldu?"

'CRUMBL COOKIES' NEDİR?

ABD'de adeta bir fenomene dönüşen Crumbl Cookies, alışılmışın dışındaki devasa boyutları ve yoğun kıvamıyla bilinen gurme bir kurabiyedir. İçi hafif nemli, dışı ise yumuşak (neredeyse kek/pasta kıvamında) bir dokuya sahiptir.

Tam boy tek bir Crumbl kurabiyesi, aromasına ve üzerindeki krema/sos yoğunluğuna göre 600 ile 1000 kalori arasında değişir.

Uzman yorumuna göre ise profesyonel bir futbolcunun tüketmesinde hiçbir sakınca yoktur. Hatta yoğun turnuva temposu ve maç yorgunluğu arasında bu 'kaçamak' oldukça normal karşılanabilir:

- Çünkü üst düzey bir futbolcu, maç ve ağır antrenman günlerinde 3500-5000 kalori arasında enerji harcar. Bu nedenle tek bir yüksek kalorili kaçamak, onların metabolizmasında devede kulak kalır.

- Yoğun fiziksel aktivite sonrası kaslardaki karbonhidrat depoları (glikojen) tamamen boşalır. Crumbl sağlıklı bir kaynak olmasa da, içerdiği yüksek karbonhidrat sayesinde boşalan depoların hızla dolmasına (karbonhidrat yüklemesine) katkı sağlar.

- Sürekli katı diyet uygulayan elit sporcular için psikolojik tatmin en az fiziksel durum kadar önemlidir. Zorlu bir dönemin ardından yenen tek bir ödül kurabiyesi, zihinsel yorgunluğu alır ve motivasyonu artırır.