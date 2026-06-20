A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta Paraguay'a 1-0 kaybederek Haiti'nin ardından turnuvaya veda eden ikinci takım oldu. Rakip, 2. dakikada Matias Galarza ile uzak mesafeden bulduğu golle ele aldığı skor avantajını, 45+3'te Miguel Almiron'un kırmızı kart görmesine rağmen maçın yaklaşık yarısından fazla süre boyunca korumayı bildi.

"BİR ŞUTLA MAÇI KAZANDILAR"

Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonu röportajı da çok konuşuldu. İtalya'da İnter forması giyen deneyimli orta sahanın "Kendimizle gurur duymamız gerekiyor çünkü nerelerden nerelere geldik. Bir şutla maç kaybettik" şeklindeki sözleri sosyal medyada tepki çekti. Çalhanoğlu'nun maç sonu açıklaması şöyle:

"Tabii ki şimdi kelimeleri bulmak kolay değil, zor. Ne diyeceğimi bilmiyorum tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar biz getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik. Oldurmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz olmuyor, kafasına, ayağına değiyor. Şanssızlık yani ne diyeyim... Adamlar yine bir kere geldi, bir şutla maçı kazandılar.

"SON DÜNYA KUPAM OLABİLİR"

Tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Genç bir takımız, daha önümüzde çok turnuvalar olacak özellikle genç oyuncularımız için. Belki benim son Dünya Kupam olabilir ama genç arkadaşlara sahip çıkmamız gerekiyor. Üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya çalıştı herkes, denedi. Ama olmadı mı olmuyor...

"GURUR DUYMAMIZ GEREKİYOR"

Sizler de gördünüz hep denedik, olmadı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olacak yine. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva ama kendimizle de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamamız lazım; buralara kadar kolay kolay gelmedik. Taa nerelerden nerelere geldik. Turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil, insan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız ama bundan da ders çıkarmamız gerekiyor. Bir şutla maçı kaybettik."

ARDA GÜLER: "UTANÇ DUYUYORUZ"

Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki Arda Güler ise maçtan sonra utanç duyduklarını söyledi:

"Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı. Özür dileriz."

Arda'nın bu ifadeleri ise sosyal medyada sık sık Kaptan Hakan'ın maç sonu açıklamalarıyla karşılaştırıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun "Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kadar biz getirdik" sözleri ise sosyal medyada çoğu kullanıcının tepkisini çekti. Sabah 6'da maç izlemek için uyanan milyonlarca futbolseverin, yenilginin ardından daha net bir özeleştiri bekledikleri görüşü hakim oldu. Eleştirilerden öne çıkanlar şöyle:

- "Hala çıkmış '24 yıl sonra buraya getiren de bizleriz' diyorsunuz. Hiç utanma yok. 48 takımın katıldığı yerde iki maçta gol atamadan elendiniz."

- "Bari hatanızı kabul edip özeleştiri yapın ama yok... Olay kaybetmek değil, olay emek vermemek. Böyle bir maçta canını dişine takıp oynamıyorsan, maç bitince yorgunluktan dizlerin titremiyorsa demek ki bu iş sadece 'Şanssızlık' değil."

- "Şahsen ben hakkımı helal etmiyorum."

- "Ruhunuz ve heyecanınız yok. O değerli formayı hak etmiyorsunuz ama tebrikler yine de, grup sonuncusu oldunuz. Bir 'Gol' diye bile bağıramadık, gol şarkımızı bile bilmiyoruz."

- "Milli Takım yetenekten ziyade ruhtur, karakterdir. Açın Messi'nin Arjantin'ini biz izleyin..."