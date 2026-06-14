2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor…
A Milli Takım'ın yıldızlarından Eren Elmalı, Dünya Kupası öncesindeki antrenmanlarda bandanalı görüntüsüyle dikkat çekmişti. Futbolseverler Eren’in yeni imajını merak ederken yeni saç stiliyle sahneye çıktı.
Eren Elmalı'nın yeni stili oldukça ilgi çekti. Milli futbolcunun yeni imajı sosyal medyadan tam not aldı.
BARIŞ ALPER’DEN MOHİKAN MODELİ
Barış Alper Yılmaz da 2002 Dünya Kupası'nda Ümit Davala ile özdeşleşen 'mohikan' saç modeliyle karşılaşmaya çıktı. İki yıldızın imin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.