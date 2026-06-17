Milli futbolcular Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki Paraguay maçı öncesi Arizona’nın Mesa kentinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

'DUYGUSAL ANLAMDA BASKI VARDI'

Uğurcan Çakır, Avustralya maçında sergiledikleri performanstan memnun olmadıklarını ifade ederken "Üzüldük. Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Buraya gelmek bizim hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ilk maçta ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bence biraz duygusal anlamda baskı vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Çok kazanmak istedik, belki sahaya yansımadı ama takımın morali iyi. Önümüzdeki final maçı diyebileceğimiz iki maç kaldı. Bunları kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." dedi

'FİNAL MAÇI KAYBETMEDİK'

Alınan mağlubiyeti değerlendiren Uğurcan Çakır "Aslında başarılı bir takım vardı. EURO 2024, UEFA Uluslar Ligi'nde A ligine yükseldik. Bunları yapan yine bizdik. Aslında çok fazla değişen isim olmadı. Bu başarıları yapan bizdik, yine aynı kadroydu. Dışarıda yazıldığı gibi takım içinde bir durum yok. Arkadaşlıklar çok iyi, bu da bize büyük başarılar getirdi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Antrenmanlar eğlenceli ve neşeli geçiyor. İlk maçın telafisini yapacağız.

Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olunca göklere çıkıyorsak, bir maç yenilince eleştirebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Bence bunu çok büyütmemeliyiz. Bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkarıp istediklerimizi yapmak istiyoruz. Dün geride kaldı, önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSPANYA ÖRNEĞİ

Bireysel performansından memnun kalmadığını da belirten Çakır "Avustralya maçında topun bizde kalması çok önemli değildi. Şimdiden Paraguay'a hazırlanıyoruz. Çok çalışacağız, birlik olacağız ve iyi sonuç almaya çalışacağız. Bunun altından kalkacak karakterde oyuncularız. Galip gelip ülkemizi ve kendimizi mutlu etmek istiyoruz. Kendi standartlarımın altında bir maçtı. Gol yemeyip arkadaşlarıma daha çok yardımcı olmak isterdim. İnşallah sonraki maçta bunu yapmaya çalışacağım.

Sahaya çıktığında rakibin senden daha konsantreyse seni yenme şansı oluyor. İspanya bile berabere kaldı, bu olabiliyor. Ana amaç çeyrek final, yarı final yapmak ama maç sahada oynanıyor. 400'e yakın maç oynadım, hiçbirini kolay kazandığımı hatırlamıyorum. Rakibiniz kadar mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Çok yetenekli oyunculara sahibiz ve bu kadro güzel başarılar elde etti. Bundan daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum.

Biz bitti demeden bitmez, 2008'de slogan buydu. İnşallah bunu biz de başarabiliriz. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'TELAFİ EDECEĞİZ'

Basın toplantısında yer alan Samet Akaydin ise beklenmedik bir sonuç aldıklarını ifade etti.

Mutsuz olduklarını söyleyen Akaydin "Mutsuzuz çünkü ilk maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştur her zaman. Bu hiçbir zaman bozulmayacak. Önümüzde iki tane maç var. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor, bunun farkındayız. Paraguay maçında özür borcu olarak maçı kazanarak telafi edeceğiz. Bu maç bizi yıldırmadı. Çoğu takım ilk maçta beklenmedik skorlar alıyor. Biz bunu en iyi şekilde telafi edeceğiz ve gruptan çıkacağız.

Bazı şeyler yazılıp çiziliyor, kendi aramızda da konuşuyoruz ve üzülüyoruz. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Söz konusu bile değil, bu takım EURO 2024'ten bu yana beraber oynuyor. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Böyle maçlar bizi daha çok bir arada tutuyor. O yüzden takıma çok güveniyorum. Sürekli toplantı halindeyiz, gerçekten üzüldük bu yazılanlara. Olsun, bunlar bizi daha da güçlendirecek." diye konuştu.

'ELEŞTİRİLERE ALIŞIĞIZ'

Mağlubiyet sonrası yapılan eleştirileri de değerlendiren Samet Akaydin "Biz eleştirilere alışığız. Beni fazla etkilemiyor, daha çok güçlendiriyor. Eleştiri olmazsa futbolun bir anlamı kalmıyor. Başımızın üstünde yeri var. Takım olarak tecrübeliyiz. Ülke olarak çabuk sinirlenip çabuk yumuşuyoruz. Bunlar bizi düşürmüyor, aksine güçlendiriyor. Herkes bir an önce Paraguay maçını bekliyor.

Başkanımız bize sahip çıkıyor. Ağabey kardeş ilişkimiz var. Bu zamana kadar hep hakkımızı savundu. Biz onun inancını boşa çıkarmak istemiyoruz. İnşallah bu maçı kazanarak ülkemize güzel bir hediye veririz. Çocukların gözyaşlarını dindiririz. Çalışıyoruz, inşallah bunun sonucunu alacağız.

Biz eleştirilere açığız ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçı analiz edebiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına falan girmek bence saçma. Bunlar eleştiriden çıkıyor bence. Tek sıkıldığımız, kızdığımız konu bu. Yoksa en ağır şekilde eleştirilelim, sıkıntı yok. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok. Sabaha kadar uyuyamadık. Aşırı mutsuzduk.

X'te çok saçma şeyler yazılıyor. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Basın antrenmanda video çektiği zaman 'duruyorum' sadece. Yanlış bir şey mi yaparız korkusu var. Bu görüntüyü alıp trollerler mi acaba diye düşünüyoruz. Onun dışında maça dair, oyuna dair, taktiğe dair eleştirilere her zaman açığız. Olmalı da." ifadelerini kullandı.