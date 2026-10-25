İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Juventus, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılıyor. Kulüp sağlık heyetinden yapılan son açıklamada, milli sağ bek Zeki Çelik ile Arjantinli hücumcu Nico Gonzalez'in yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacağı duyuruldu.

Bu iki kritik kayıpla birlikte, Serie A'da henüz 8. hafta geride kalırken takımda sezon başından bu yana sakatlık yaşayan oyuncu sayısı 16 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Ligin 8. haftasında yarın deplasmanda Lecce'ye konuk olacak Torino temsilcisi, kadro kurmakta büyük güçlük çekerken mücadeleye tam 9 as oyuncusundan yoksun çıkacak.

KAS SAKATLIKLARI ALARM VERİYOR

Torino ekibinde yaşanan sağlık krizinde özellikle kas sakatlıklarının sıklığı dikkat çekiyor. Son dönemde sıkça teknik heyet değişimine giden siyah-beyazlı ekipte Zeki Çelik, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik, Pape Sarr, Weston McKennie, Jeff Ekhator ve Juan Cabal kas problemleri yaşayarak takımı yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlılarda ayrıca milli yıldızımız Kenan Yıldız başta olmak üzere Khéphren Thuram, Kamil Grabara, Randal Kolo Muani, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso, Francisco Conceiçao ve Federico Gatti de sezonun ilk haftalarında çeşitli sakatlıklar nedeniyle belirli sürelerde sahadan uzak kalmak zorunda kaldı.

TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Üst üste gelen bu kayıplar ve sahaya çıkarılacak oyuncu bulunamaması, Juventus tribünlerinin ve taraftarlarının sabrını tüketti. Sosyal medya platformlarında bir araya gelen binlerce siyah-beyazlı taraftar, dar bir kadro rotasyonu kuran yönetimin transfer politikasını yerden yere vurdu.

Eleştirilerin bir diğer adresi ise teknik direktör Luciano Spalletti oldu. Deneyimli İtalyan çalıştırıcının takıma uyguladığı ağır antrenman metotlarının adale sakatlıklarını tetiklediğini öne süren futbolseverler, tecrübeli hocanın genç yeteneklere şans vermeyip as oyuncuları aşırı yıpratmasını krizin temel nedeni olarak gösterdi.