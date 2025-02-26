Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Özer, yaptığı paylaşımlarda siyasi eleştirilerde bulunarak partisinin tabanını bilinçlendirmeye yönelik açıklamalar yapmıştı.
Özer’in avukatı Muhammet Güloğlu, müvekkilinin bir siyasi parti il başkanı olduğunu ve paylaşımlarının herhangi bir suç unsuru taşımadığını belirterek, atılan suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Avukat Güloğlu, müvekkilinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılacağını ve kamu adına soruşturma başlatılmasına gerek olmadığı yönünde bir takipsizlik kararı verileceğini açıkladı.