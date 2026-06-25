2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında yarın TSİ 05.00'te Los Angeles'ta ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 654'üncü müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 364'ü resmi, 289'u özel toplam 653 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 93'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 930 gol gördü. Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 653 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 27'sini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ABD İLE ALTINCI MÜCADELE

A Milli Futbol Takımı, ABD ile tarihinde 6. kez karşılaşacak. Türkiye, rakibiyle daha önce oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda iki takım da 7'şer gol attı. İki takım tarihlerinde ilk kez 4 Eylül 1991'deki özel maçta karşı karşıya geldi. İnönü Stadı'ndaki mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmanın ardından oynan 4 maçta da 2-1'lik sonuçlar elde edildi. İki takım, son maçını ise geçen yıl ABD'de oynadı. Özel maçı Türkiye, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

MONTELLA’NIN 36. SINAVI

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 36'ncı sınavında Dünya Kupası'nda ABD karşısında sahaya çıkacak. İtalyan teknik adamla 26'sı resmi, 9'u özel 35 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 44 gole engel olamadı.