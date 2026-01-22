A Milli Erkek Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 11-12'incilik klasman maçında Hollanda ile mücadele etti.

Hollanda'ya 25-8 yenilen ay-yıldızlı takım, turnuvayı 12. sırada tamamladı.