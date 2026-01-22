A Milli Erkek Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 11-12'incilik klasman maçında Hollanda ile mücadele etti.
Hollanda'ya 25-8 yenilen ay-yıldızlı takım, turnuvayı 12. sırada tamamladı.
A Milli Erkek Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 11-12'incilik klasman maçında Hollanda ile mücadele etti.
Hollanda'ya 25-8 yenilen ay-yıldızlı takım, turnuvayı 12. sırada tamamladı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.