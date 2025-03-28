A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki maç takvimi belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada ilk maçını ev sahibi Letonya ile oynayacak.
Grup karşılaşmalarını Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirecek millilerin maç programı şu şekilde:
MAÇ PROGRAMI
- 27 Ağustos Çarşamba: Letonya - Türkiye
- 29 Ağustos Cuma: Türkiye - Çekya
- 30 Ağustos Cumartesi: Türkiye - Portekiz
- 1 Eylül Pazartesi: Estonya - Türkiye
- 3 Eylül Çarşamba: Türkiye - Sırbistan
Ay-yıldızlılar, gruptan çıkmak için mücadele edecek.