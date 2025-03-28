A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki maç takvimi belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada ilk maçını ev sahibi Letonya ile oynayacak.

Grup karşılaşmalarını Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirecek millilerin maç programı şu şekilde:

MAÇ PROGRAMI

  • 27 Ağustos Çarşamba: Letonya - Türkiye
  • 29 Ağustos Cuma: Türkiye - Çekya
  • 30 Ağustos Cumartesi: Türkiye - Portekiz
  • 1 Eylül Pazartesi: Estonya - Türkiye
  • 3 Eylül Çarşamba: Türkiye - Sırbistan

Ay-yıldızlılar, gruptan çıkmak için mücadele edecek.