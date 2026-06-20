A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.

San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paraguay, 1-0 kazanınca A Milli Takım, 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya Haiti'den sonra veda eden ikinci takım oldu.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Maçın 64. saniyesinde golü bulan Paraguay, Bizim Çocuklar'ın zaafını ortaya çıkardı. FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçları oynanırken oluşan performans istatistiklerine göre, oynanan iki maçta kalesinde 3 gol gören A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, turnuvada kalesine gelen şuta oranla en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu.

Türkiye, Dünya Kupası tarihinde yüzde 77+ topa sahip olma yüzdesiyle oynayıp gol atamayan ilk takım oldu. Milliler, Paraguay karşısında yüzde 78 topla oynama oranına sahip olsa da gol atamadı.

Geride kalan iki maçta 0 puan alan A Milli Takım, bu maçlarda toplam 68 orta, 62 şut, 20 korner, 102 rakip cezasında topla buluşma, istatistiği yakalasa da rakip ağlara gol bırakamadı.