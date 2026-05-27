A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese ve Bergamo'da İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların maç programı ve kadrosu şöyle: Yarın: 19.00 İtalya-Türkiye (Cavalese) 29 Mayıs Cuma: 19.00 Türkiye-Belçika (Cavalese) 31 Mayıs Pazar: 18.30 İtalya-Türkiye (Bergamo) A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık turnuvası kamp kadrosu şöyle: Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

