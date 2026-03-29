A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart Salı günü Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, salondaki hazırlık çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma ve pas çalışmasına geçen milliler, taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. İdman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Tedavisi süren Merih Demiral, takımdan ayrı bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı. Aday kadroda yer alan diğer tüm oyuncular, takımla birlikte idman yaptı.