UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanlarına LED ekran yeniliği geldi. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki takımın çalışmalarında kullanılmak üzere saha kenarına ekran yerleştirildi.
Milliler, Belçika maçının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdü. Kurulan ekran aracılığıyla analiz toplantılarında gösterilen taktik ve duran top çalışmalarına ilişkin direktifler, futbolculara saha içinde anlık olarak aktarılacak.
Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım akşamı ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.