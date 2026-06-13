2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Vancouver'da Avustralya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1’den yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı bu maçla birlikte tarihindeki 652'nci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü. Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 651 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

AVUSTRALYA İLE 3. KEZ

A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 34. SINAV

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak. İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus, Barış Alper, Kerem.

Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure.