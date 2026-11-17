U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur'daki son karşılaşmasında Lihtenştayn'ı 11-2 yendi. Farklı galibiyet, ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'na katılması için yeterli olmadı. Üç karşılaşmada 6 puan toplayan milliler, grubu lider Estonya'nın arkasında ikinci sırada tamamladı.

THIERRY KARADENİZ'DEN İKİNCİ YARIDA BEŞ GOL

Millilerin gol perdesini 21. dakikada Hasan Yakub İlçin açtı. İkinci yarıda beş kez fileleri havalandıran Thierry Karadeniz, karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu. Genç futbolcu gollerini 49, 53, 63, 68 ve 86. dakikalarda kaydetti.

Ay-yıldızlılarda Utku Kurtal, Yunus Ünal, Vatan Özcan, Emin Torunoğulları ve Erk Arda Aslan da skora katkı sağladı. Karşılaşmada Memaj ise 29. dakikada penaltıdan ve 41. dakikada iki gol kaydetti.