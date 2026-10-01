Türkiye’nin günlerdir konuştuğu fon skandalında 2.2 milyar lirayı aşkın haksız gelir elde ettikleri ortaya çıkan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Eski MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hala ifadeye çağrılmadı. Milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı da olmayan Fatma Hanım ifadeye çağrılmazken, dün sosyal medyada aç çocukları için kahvaltı çaldı diye kelepçelenen Samsun Canikli bir babanın görüntüleri günün konusu oldu.

SÖZCÜ ULAŞTI

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde Ekim 2025’te markette yaşanan “Kahvaltılık hırsızlığı”nda 49 yaşındaki baba R.G. bir zincir marketten biraz peynir, sucuk ve kahvaltı malzemesi çaldığı gerekçesiyle yakalanmıştı. R.G., Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı, ellerine kelepçe takıldı. Zırhlı bir açacın arkasında başına bastırılarak, polis merkezinden çıkarıldı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sözcü dün olayın ayrıntılarını da araştırdı. Suçlanan baba R.G:’nin komşuları, şu bilgileri verdi:

“R.G.’nin engelli bir eşi var. Markete alışverişe gitmişti. Kartı yetersiz bakiye verince market çalışanlarıyla arasında bir tartışma çıkmış. Daha sonra R.G. de sinirlenip kahvaltılıklarla çıkıp gelmiş. Şikayet edilince adliyelik oldu.”

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya Mekke ziyaretinde.

Kaya çifti 2.2 milyar lirayı ödemedi iddiası

Fatma Betül Sayan Kaya’nın, iki gündür medyaya konu olan 2.2 milyar lirayı iade etmesi konusunda da şüpheler belirdi. İktidara yakın gazeteci Nagehan Alçı, dün Kaya’nın parayı iade ettiğine yönelik iddiaların yalanlandığını açıkladı. Alçı, “Güvendiğim bir iki kaynaktan bu haberin doğru olmadığı söylendi” dedi.

Bu konuda net bir resmi açıklama yapılmadığı için para iadesinin gerçekleşip gerçekleşmediği de öğrenilmedi.