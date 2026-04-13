ABD’li yetkililerin, Super Micro Computer’ın kurucu ortağını gelişmiş yapay zeka çiplerini yasa dışı yollarla Çin’e sokmakla suçlamasının ardından adı az duyulmuş Çinli bir teknoloji şirketinin hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Bloomberg’in raporuna göre bu dava yasaklı Amerikan teknolojilerinin Çin pazarına girmeye devam ettiğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

KAYITLAR ŞİRKETİN YALANLAMASIYLA ÇELİŞİYOR

Söz konusu şirket olan Sharetronic Data Technology, Super Micro ile herhangi bir bağlantısı olduğunu hızla reddederek donanım satın alma düzenlemelerine tamamen uyduğunu açıkladı. Ancak yeni ortaya çıkan kayıtlar, durumun çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

Belgeler, Sharetronic’in Nvidia Corp. imzalı üst düzey çipler içeren yüzlerce Super Micro sistemini tedarik ettiğine işaret ediyor. Bu teknoloji, Washington’ın onayı olmadan 2022 yılından bu yana Çin'e satılması veya Çin içerisinde kullanılması yasaklanan ürünler arasında yer alıyor.

H100 VE H200 İŞLEMCİLER MERCEK ALTINDA

Sevkiyat kayıtları; gelişmiş yapay zeka sistemlerini eğitmek ve çalıştırmak için dünya genelinde en çok tercih edilen Nvidia H100 ve H200 işlemcili sunuculara odaklanıyor. Bazı sistemlerin şirket iştirakleri arasında transfer edildiğinin bildirilmesi, bu cihazların nasıl elde edildiğine dair soru işaretlerini artırıyor.

Bloomberg, sevkiyat ölçeğinin büyük teknoloji devlerine kıyasla küçük kalsa da durumun Çin’deki kısıtlanmış donanım talebinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını yazdı. Sharetronic gibi firmalar, bu sistemleri kullanarak müşterilerine bilgi işlem gücü kiralıyor ve bu da söz konusu donanımlara erişimi son derece değerli kılıyor.

İHRACAT KONTROLLERİNDEKİ BOŞLUKLAR

Bu vaka, hassas teknolojilerin son durağını takip etmenin ne kadar zor olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hem Nvidia hem de Super Micro, kısıtlanmış ürünleri yetki almadan bilerek tedarik etmediklerini savunsa da veriler bu ekipmanların dolaşımda kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

ABD ihracat kontrollerini sıkılaştırmaya devam ederken, bu durum denetimlerdeki açıkları ve mevcut önlemlerin gelişmiş çiplerin küresel akışını sınırlamakta yeterli olup olmadığını tartışmaya açıyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE HİNDENBURG RAPORU

Geçtiğimiz Mart ayında federal savcılar, Super Micro Computer Inc. kurucu ortağı ve iki ortağını, yaklaşık 2,5 milyar dolar değerindeki gelişmiş Nvidia çipini Çin’e yönlendirme planına katılmakla suçlamıştı. Bu suçlamalar, Washington’ın denizaşırı satıcılardan ziyade doğrudan ABD’li teknoloji firmalarıyla bağlantısı olan kişilere odaklanması bakımından önemli bir strateji değişikliği olarak değerlendirilmişti.

Öte yandan, şu an faaliyetlerini durdurmuş olan açığa satış araştırma kuruluşu Hindenburg Research, bir yıl önce yayımladığı raporunda söz konusu yöneticinin ismini açıkça zikretmiş ve bu usulsüzlüklere dikkat çekmişti.