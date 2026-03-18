Ege Bölgesi’nin en varlıklı ailelerinden biri olan Ataylar’da, kurucu Erdoğan Atay’ın 2022 yılındaki vefatıyla başlayan miras kavgası holdingi uçuruma sürükledi. Yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki varlık, onlarca şirket ve yüzlerce taşınmazın yönetimindeki anlaşmazlıklar, grubun mali dengesini tamamen bozdu.

Mahkeme kararına göre; Aydın Linyit Madencilik, Ototay İç ve Dış Pazarlama, Atay Holding ve Erdoğan Atay Yatırım Holding üzerindeki geçici mühlet kararları kaldırıldı. Konkordato komiserlerinin görevine derhal son verilirken, borçlu şirketlerin yasal koruma kalkanı tamamen ortadan kalktı.

KARDEŞLER ARASINDA "MAL KAÇIRMA" SUÇLAMASI

Miras tartışması, küçük kardeş Süleyman Atay ile hayatını kaybeden büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçılarının, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’a yönelik ağır iddialarıyla yargıya taşındı. Davacılar, hisselerin usulsüz şekilde devredildiğini ve mal kaçırma amacı güdüldüğünü öne sürerek genel kurul kararlarının iptalini talep etti.

İzmir ve Aydın merkezli grupta, kömürden doğal taşa, ihracattan gayrimenkule kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren dev yapının geleceği belirsizliğe girdi. Hukuk mücadelesi sürerken mahkemenin iflasın önünü açan kararı, 116 yıllık ticari geçmişe sahip holding için yolun sonu olarak nitelendirildi.

SAHTE İŞLEM İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Süleyman Atay tarafından mahkemeye sunulan iddialarda, ağabeyi Mehmet Doğan Atay’ın babası adına "nam-ı müstear" hareket ederek kendine menfaat sağladığı savunuldu. Babalarının yetkisini aşan bir vasiyetname hazırlatıldığı ve annelerinin üzerindeki varlıkların da şirketler aracılığıyla el değiştirdiği iddiaları dava dosyasına girdi.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, mevcut tabloyu inceleyerek konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığına hükmetti. Kararın tebliğinden itibaren iki haftalık istinaf yolu açık olmakla birlikte, alacaklıların tahsilat için haciz ve iflas işlemlerine başlamasının önünde engel kalmadı.