Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8’inci Etnospor Kültür Festivali, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Birliğin başkanlığını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “Havaalanındaki etkinliklerimizi ziyaretçilerimiz zevkle izleyecek” dedi. Ancak vatandaşların tepkisi farklı oldu.





PİST KENARLARINA KUM



6 Nisan 2019 tarihinde tarifeli ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı’nda kırılan pistlerin maliyeti ve yapılan ihalelerin sonucu kamu zararının yaklaşık 22.5 milyar TL’yi geçtiği açıklanmıştı. Bu etkinlik için ayrılan panayır alanlarında atların rahat koşabilmesi havaalanı içerisinde kum pistlerin yapılması sosyal medyada tepki topladı.





2020'DEN BERİ YOK EDİLİYOR



2020 yılının Nisan ayında koronavirüs salgınıyla mücadele gerekçesiyle Atatürk Havalimanı’ndaki yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki, uluslararası standartlara sahip pistleri kırılarak hastane yapıldı. Ardından bu kısım çimlendirilerek yeşil alan ilan edildi ve 7 Mayıs 2023’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak halka açıldı.