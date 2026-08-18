Dünyanın en ünlü çiftlerinden Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 10 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Milyarder futbolcunun Portekiz’deki evinde gerçekleşen tören, ihtişamlı düğün beklentilerinin aksine son derece sade geçti. Çift, nikah için evlerinin oturma odasını seçerken çocuklarını da bu özel ana dahil etti.

MİLYARDER AMA NİKAHI OTURMA ODASINDA YAPTI

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yıllardır merak edilen evliliklerini sade bir törenle gerçekleştirdi. 41 yaşındaki Ronaldo, nikah sırasında klasik bir smokin yerine tişört ve ceket tercih etti.

32 yaşındaki Georgina Rodriguez ise beyaz etek, gömlek ve ceketten oluşan sade bir kombinle eşinin karşısına çıktı.

Çiftin evlilik törenine ilişkin kareler Vogue dergisinde yayımlandı. Fotoğraflarda Rodriguez’in nikah sırasında duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

“HAYATIMIZIN GERÇEKLİĞİNİ YAŞADIĞIMIZ EVİMİZ”

Gösterişli bir düğün yerine evlerinin oturma odasını tercih eden Georgina Rodriguez, bu kararının ardındaki nedeni de anlattı.

Rodriguez, kahvaltılarını, öğle ve akşam yemeklerini yedikleri, günlük hayatlarını sürdürdükleri oturma odasında evlenmek istediklerini belirtti.

Ünlü isim, çocuklarının yıllar sonra aynı masaya baktığında anne ve babalarının evlilik yeminlerini burada ettiğini hatırlamalarını istediğini söyledi.

ÇOCUKLARINI DA BU ÖZEL GÜNE DAHİL ETTİLER

Çiftin tercih ettiği sade törenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri de çocuklarının nikahın merkezinde olmasıydı. Ronaldo ve Rodriguez, aile hayatlarının en önemli anlarından birini kendi evlerinde, çocuklarıyla birlikte yaşamayı tercih etti.

Rodriguez, çocukken daha büyük bir şato, uzun bir gelinlik ve elmaslarla süslü bir taç hayal ettiğini ancak artık böyle bir düğün istemediğini dile getirdi.

Ünlü isim için asıl önemli olanın eşi ve çocuklarıyla birlikte samimi bir tören yapmak olduğu ortaya çıktı.

TANIŞMALARININ 10. YILINDA EVLENDİLER

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evliliğinde tarih seçimi de dikkat çekti. Çift, Rodriguez’in Madrid’deki Gucci mağazasında satış elemanı olarak çalıştığı dönemde tanışmalarının 10. yıl dönümünde evlendi.

İkilinin tanışma hikâyesinin de merkezinde Gucci vardı. Evlilik töreninde Gucci tasarımlarını tercih eden çift, bu seçimi ilişkilerinin başladığı döneme gönderme olarak değerlendirdi.

BÜYÜK DÜĞÜN İÇİN SÖZ VERDİ

Evde gerçekleştirilen sade tören, çiftin büyük bir düğün yapmayacağı anlamına gelmiyor. Georgina Rodriguez, ilerleyen dönemde aileleri ve yakın arkadaşlarının katılacağı daha büyük bir kutlama yapacaklarının sinyalini verdi.

Ancak çift henüz bu düğünün ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin ayrıntıları paylaşmadı.

BALAYI YERİNE SUUDİ ARABİSTAN’A DÖNDÜLER

Nikahın ardından çiftin klasik bir balayı planı yapmadığı öğrenildi. Ronaldo ve Rodriguez, sade törenin ardından ailece Suudi Arabistan’a döndü.

10 yıldır birlikte olan çiftin Alana ve Bella adında iki kızı bulunuyor. Ronaldo’nun daha önce taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen Eva Maria ve Mateo adında ikizleri ile Cristiano Jr. adında bir oğlu da bulunuyor.

Böylece Ronaldo ve Rodriguez, yıllardır süren ilişkilerinde yeni bir sayfa açarken, milyarder futbolcunun ihtişamdan uzak evlilik tercihi de törene damgasını vurdu.