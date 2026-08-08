Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett, borsalarda yaşanan yükselişe rağmen Berkshire Hathaway'in kasasındaki devasa nakit rezervini kullanmak için acele etmiyor. Şirketin elindeki nakit ve Hazine bonolarının toplamı 397,4 milyar dolara ulaşırken Buffett'ın piyasalarla ilgili sözleri yeniden dikkat çekti.

Berkshire Hathaway'in kasasında biriken para artık yalnızca şirketin finansal gücünü gösteren bir rakam olmaktan çıktı. 397,4 milyar dolarlık rezerv, ExxonMobil'in piyasa değerini aşarken Güney Afrika'nın yıllık ekonomik büyüklüğünü de geride bırakıyor.

Daha dikkat çekici olan ise Berkshire'ın bu parayı neden beklettiği.

Buffett piyasada neden fırsat bulamıyor?

Berkshire Hathaway üç yılı aşkın süredir net hisse senedi satıcısı konumunda. Şirket, sermayesini değerlendirebileceği yeterince cazip büyük bir yatırım fırsatı bulamadığı için elindeki nakdi koruyor.

Yeni CEO Greg Abel döneminde de Buffett'ın yıllardır uyguladığı temkinli yaklaşım devam ediyor.

Bu, Berkshire'ın parasının tamamen atıl olduğu anlamına gelmiyor. Şirket, yüksek faiz ortamından yararlanarak Hazine bonolarından yılda yaklaşık 12 milyar dolar faiz geliri elde ediyor.

Başka bir ifadeyle Berkshire, fırsat ortaya çıkana kadar parasını bekletirken aynı zamanda bu devasa rezervden gelir elde ediyor.

Buffett borsayı neden "kumarhane"ye benzetti?

Buffett'ın asıl dikkat çeken açıklaması ise piyasalardaki yatırım davranışlarıyla ilgili oldu.

Mayıs 2026'da Berkshire Hathaway'in yıllık toplantısında CNBC'den Becky Quick'a konuşan 95 yaşındaki Buffett, finans piyasalarının giderek daha fazla kumar havasına büründüğünü söyledi.

Buffett'a göre uzun vadeli yatırım ile kısa vadeli spekülasyon arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Özellikle tek günlük opsiyon işlemleri ve tahmin piyasaları gibi faaliyetleri yatırım olarak görmediğini belirten Buffett, insanların bugün geçmişe kıyasla çok daha fazla kumar oynama eğiliminde olduğunu ifade etti.

Ünlü yatırımcının dikkat çektiği başka bir nokta ise bazı varlıkların fiyatlarının gelecekte geriye dönüp bakıldığında "çok saçma" görünebilecek kadar yükselmiş olması.

Fakat Buffett burada önemli bir ayrım yapıyor: Bu sözler belirli bir tarihte borsa çöküşü yaşanacağını söylediği anlamına gelmiyor.

Borsada gerçekten alarm mı var?

Buffett'ın sözleri, ABD piyasalarındaki yüksek değerlemeler nedeniyle daha da dikkat çekiyor.

Borsanın toplam değerinin ülkenin GSYİH'sine oranını gösteren Buffett göstergesi, Temmuz 2026 sonunda yüzde 234,3 seviyesine ulaştı. Uzun vadeli ortalaması ise yaklaşık yüzde 165,5 seviyesinde bulunuyor.

Bu gösterge Buffett'ın yıllardır takip ettiği ölçütlerden biri.

Bir diğer dikkat çeken gösterge ise Shiller CAPE oranı. Ağustos ayının başında yaklaşık 41,9 seviyesinde bulunan oran, tarihsel açıdan son derece yüksek değerlemelere işaret ediyor.

CAPE oranının bugüne kadarki en yüksek seviyesi, 1999 yılının sonunda yaşanan dot-com balonu döneminde yaklaşık 44,2 olarak kaydedilmişti.

Peki yüksek değerlemeler daha önce ne olmuştu?

Bugünkü borsa 2000 yılına mı benziyor?

CAPE oranı 1996 yılında ilk kez 30 seviyesinin üzerine çıktığında da piyasa hemen çökmedi. S&P 500, dot-com balonunun patlamasından önce yaklaşık dört yıl daha yükselmeye devam etti.

Mart 2000'de yaşanan zirvenin ardından tablo tamamen değişti.

S&P 500'ün eski zirvesine dönmesi yedi yıldan fazla sürdü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta toparlanma ise daha uzun zaman aldı. 1999 yılında zirve seviyelerine yakın teknoloji hisselerine yatırım yapanların önemli bir bölümü zararlarını telafi etmek için yıllarca beklemek zorunda kaldı.

Bugünkü tablo ise tamamen aynı değil.

Çünkü günümüzün en değerli teknoloji şirketleri, dot-com dönemindeki birçok şirketten farklı olarak gerçek anlamda devasa kârlar elde ediyor. Apple, Microsoft, Nvidia ve Alphabet gibi şirketlerin son mali yıldaki toplam kârları 400 milyar doların üzerine çıktı.

Buffett da bu farkı kabul ediyor. Berkshire'ın Alphabet yatırımının arkasındaki kararın kendisinden geldiğini ve şirketi incelediği en güçlü işletmelerden biri olarak gördüğünü söyledi.

Buffett yatırımcılara borsadan çıkın mı diyor?

Hayır.

Buffett'ın mesajı piyasadan tamamen uzaklaşmak değil, fiyat ile değer arasındaki farkı gözden kaçırmamak.

Berkshire'ın elinde 397,4 milyar dolarlık nakit ve Hazine bonosu bulunmasına rağmen şirket hâlâ büyük hisse senedi yatırımlarına sahip. Apple da Berkshire'ın en önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Yani Buffett borsaya sırtını dönmüş değil.

Asıl yaptığı şey, çok pahalı olduğunu düşündüğü yatırımlar için beklemek.

Bu nedenle Berkshire'ın devasa nakit rezervi, aynı zamanda Buffett'ın piyasaya bakışının önemli bir göstergesi olarak görülüyor.

Ünlü yatırımcının yıllardır verdiği mesaj bugün de değişmiş değil: Kısa vadeli heyecanın peşinden koşmak yerine, gerçekten değer üreten şirketlere yatırım yapmak ve doğru fırsat gelene kadar sabırlı olmak.

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