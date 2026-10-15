Türk müziğinin tanınan isimlerinden Semiramis Pekkan, 79. yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından doğum gününe ilişkin bir video paylaşan sanatçı, kendisi için hazırlanan sürprizi takipçileriyle paylaştı. Pekkan'ın paylaşımında, yıllar önce boşandığı milyarder iş insanı Gulu Lalvani ve Lalvani'nin yeni partnerinin de yer alması dikkat çekti.

Yaklaşık 2 bin yorum alan paylaşımında evinin yenilenen halini ve doğum gününde tercih ettiği şık kombini de gösteren Pekkan, kutlamanın ayrıntılarının YouTube vlogunda yer alacağını belirtti.

ESKİ EŞİ VE YENİ PARTNERİNDEN SÜRPRİZ

Semiramis Pekkan, doğum günü paylaşımına şu notu düştü:

“Çocuklar, eski eşim ve yeni partnerinden bana çok güzel bir doğum günü sürprizi 🎂♥️

Bir yanda İsviçre’deki güzel anılarım, diğer yandan evimin yeni hali… 😍🏡”

Ünlü sanatçının paylaşımı, eski eşi Gulu Lalvani ve onun yeni partnerinin doğum günü kutlamasında bir araya gelmesi nedeniyle ilgi gördü. Pekkan'ın tarzı ve evinin yeni hali de takipçilerinin dikkatini çekti.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜYLE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞAMIŞTI

Semiramis Pekkan, geçtiğimiz günlerde Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran'ı evlendirmişti. Oğlunun düğünüyle büyük mutluluk yaşayan sanatçı, bu kez yeni yaşını kutladığı sürprizle gündeme geldi.

GULU LALVANI KİMDİR?

Mart 1939'da Karaçi'de doğan Gulu Lalvani, İngiliz iş insanı ve kablosuz telefon üreticisi Binatone'un kurucusudur. Şirketi kardeşleriyle birlikte kuran Lalvani'nin oğlu Dino Lalvani de iş dünyasında faaliyet gösteriyor.

Lalvani, 1987 yılında Semiramis Pekkan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Zoran adında bir oğlu oldu. 1996 yılında boşanan ikili, ayrılıklarının ardından da aile bağlarını korudu.