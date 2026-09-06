Kazakistan’ın önde gelen iş insanlarından Arsen Tomsky, sevgilisi Kamila Lukpanova ile İstanbul Boğazı’nda düzenlenen görkemli törenle evlendi. 920 milyon dolarlık servetiyle ülkesinin en zengin isimleri arasında yer alan Tomsky’nin düğünü için 2,5 ay boyunca hazırlık yapıldığı öğrenildi.

250 DAVETLİ İSTANBUL’DA BULUŞTU

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Çiftin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen düğününe aileleri, yakın dostları ve iş dünyasından isimler katıldı. Yaklaşık 250 kişinin ağırlandığı organizasyon kapsamında üç ayrı etkinlik düzenlendi.

Düğün sonrasında gerçekleştirilen partide gelin ve damat farklı kostümler giyerken gece boyunca müzik ve eğlence devam etti.

SAHNEYE ÜNLÜ RUS ŞARKICI ÇIKTI

Düğün için İstanbul’a özel olarak DJ ve sanatçıların getirildiği öğrenildi. Gecenin sahne alan isimlerinden biri ise Rus şarkıcı Valery Meladze oldu.

Kamila Lukpanova, gece boyunca pistten ayrılmazken Meladze ve ekibiyle birlikte şarkılara eşlik etti. İstanbul’da iki gün boyunca ağırlanan konuklar ayrıca Boğaz turuna çıkarak kentin keyfini sürdü.

Organizasyonun yaklaşık 30 milyon TL’ye mal olduğu öğrenildi.

“EN ÖZEL GÜNÜMÜZÜ İSTANBUL’DA PAYLAŞTIK”

Tomsky ve Lukpanova, düğünlerinin yalnızca kendileri için değil, davetlileri için de unutulmaz bir kutlama olmasını istediklerini belirtti.

Çift, İstanbul’u seyahat etmeyi en sevdikleri yerlerden biri olarak tanımlarken en özel günlerini burada paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

920 MİLYON DOLARLIK SERVETİYLE ZENGİNLER LİSTESİNDE

Arsen Tomsky, 2012 yılında Kaliforniya’da araç çağırma ve ulaşım uygulaması geliştiren bir şirket kurdu. Şirket bugün aralarında Mısır, Tunus, Lübnan, Cezayir ve Fas’ın da bulunduğu 47 ülkede hizmet veriyor.

Bugüne kadar 237 milyon dolar yatırım alan şirket üzerinden 2 milyardan fazla yolculuk gerçekleştirildiği belirtiliyor. Tomsky’nin servetinin 920 milyon dolar olduğu ve Kazakistan’ın en zengin 10 ismi arasında bulunduğu aktarılıyor.