Elon Musk, yapay zeka botu Grok Bot’un işletme maliyetleri ile elde edilen gelir arasındaki soruna dikkat çekti. X’te bir kullanıcının haftalık kullanım limitlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Musk, “Grok botunu çalıştırmanın maliyeti, gelire kıyasla sürdürülemez seviyede yüksekti.” dedi.

Kullanıcı, birçok abonenin o hafta Grok Bot kullanım limitlerini normalden çok daha hızlı tükettiğini belirterek xAI’nin haftalık kullanım limitini sıfırlayıp sıfırlayamayacağını sordu. Musk, bu talebe verdiği yanıtta hizmetin maliyetini gündeme getirdi.

Çeşitli ücretli abonelik planları kapsamında sunulan Grok Bot, çok aşamalı görevleri yerine getirmek için tasarlandı. Bu görevler arasında hizmetlere kaydolma, satıcılara mesaj gönderme ve zamanlama ayarlama bulunuyor.