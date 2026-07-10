Dünyaca ünlü teknoloji milyarderi ve dünyanın en zengin yirminci iş insanı Bill Gates’in kızı Phoebe Gates’in kurucusu olduğu reklam ve alışveriş girişimi Phia, "satış ortaklığı" sektöründe ciddi bir krize neden oldu. Kullanıcılara en uygun fiyatları bulmayı vaat eden uygulamanın, perakendecilerden komisyon alabilmek için dijital platform kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı.

ARKA PLANDA GİZLİ SEKME OYUNU

Phia'nın çalışma prensibi, kullanıcılar internette alışveriş yaparken indirim kodlarını taramak üzerine kurulu. Ancak bağımsız araştırmacı Ben Edelman ve rakip firmalardan Capital One Shopping'in tespitleri, uygulamanın perde arkasındaki işleyişini gün yüzüne çıkardı.

ABD medyasından Bloomberg’in 50’den fazla web sitesinde yaptığı testler iddiaları doğruladı. İncelemelere göre Phia, kullanıcı ödeme aşamasına geldiğinde kendi kendine gizli bir sekme açarak referans kodunu sisteme yerleştiriyor. Bu yöntemle, müşteriyi siteye asıl yönlendiren ve komisyonu hak eden diğer yayıncıların gelirleri Phia'nın kasasına giriyor.

Sektördeki hileli yöntemleri ortaya çıkarmasıyla bilinen araştırmacı Ben Edelman, satış ortaklığında komisyonun sadece gerçek tıklamalara ödendiğini vurgulayarak, kuralların sahte veya simüle edilmiş tıklamalara kesinlikle izin vermediğinin altını çizdi.

SEKTÖR DEVİNDEN FESİH KARARI

Capital One Shopping tarafından perakendecilere gönderilen uyarıda, Phia’nın sektörde "çerez doldurma" (cookie stuffing) olarak bilinen bu taktikle sahte tıklamalar ürettiği video kayıtlarıyla paylaşıldı. Bu durumun yayıncıların gelirlerini çalarken reklamverenleri de zarara uğrattığı belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından satış ortaklığı sektörünün büyük oyuncularından Impact.com, platform politikalarının ihlal edildiği gerekçesiyle Phia ile iş birliğini sonlandırdı ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

ŞİRKETTEN KOD HATASI SAVUNMASI

Skandalın patlak vermesinin ardından Phia cephesinden açıklama geldi. İddiaları kabul eden şirket sözcüsü, durumun kasıtlı bir eylem olmadığını, yakın zamanda yayınlanan bir kod güncellemesinden kaynaklanan "yanlış eşleştirme" hatası olduğunu savundu.

Şirket, sorunun hızlıca çözüldüğünü belirtirken, Bloomberg’in 7 Temmuz’daki ikinci testleri de uygulamanın otomatik referans kodu yerleştirme işlemini durdurduğunu gösterdi. Şirket yetkilileri söz konusu sorunlu kodun sisteme ilk olarak Aralık ayında eklendiğini ifade etti.

43 MİLYON DOLARLIK FON VE GEÇMİŞTEKİ İHLALLER

2025 yılında 23 yaşındaki Phoebe Gates ve Sophia Kianni tarafından kurulan girişim, kısa sürede büyük bir başarı yakalamıştı. Kleiner Perkins ve Khosla Ventures gibi dev fonların yanı sıra Khloe Kardashian, Hailey Bieber ve Meta eski COO'su Sheryl Sandberg gibi isimlerden toplam 43,5 milyon dolar yatırım alan Phia, son bir yılda 1,2 milyon indirilmeye ulaşmıştı.

Ancak bu olay, Phia'nın karıştığı ilk güvenlik tartışması değil. Geçtiğimiz yıl siber güvenlik uzmanları, uygulamanın kullanıcıların banka hesap dökümleri ve e-posta içerikleri dahil tüm web geçmişini ekran görüntüleriyle birlikte kaydedip kendi sunucularına aktardığını ortaya çıkarmıştı. Şirket o dönem bu verileri "sitenin alışveriş sitesi olup olmadığını anlamak için" topladığını iddia etmiş, ancak artan tepkiler üzerine uygulamadan vazgeçerek yalnızca URL takibi yapmaya başlamıştı.