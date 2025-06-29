Türkiye'nin en önemli enerji şirketleri arasında yer alan Kazancı Holding, geçtiğimiz günlerde yaşanan skandal ile Türkiye'nin gündemine oturdu.



Holdingde yapılan genel kurul toplantısının ardından, şirketin yüzde 5 hissesini elinde bulunduran Mehmet Kazancı, sosyal medyada dolaşıma soktuğu video ile kardeşi ve Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı'ya ağır ithamlarda bulunmuştu.

'HİSSELERİME ÇÖKMEYE ÇALIŞIYOR'



Mehmet Kazancı, 4,4 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin ikinci ismi olan kardeşi Şaban Cemil Kazancı tarafından şirketteki hisselerinin elinden alınmaya çalışıldığını iddia ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Söz konusu görüntülerin infial yaratmasının ardından Kazancı Holding'den yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

MEHMET KAZANCI'YA DAVA AÇILACAK



Holding açıklamasında, Kazancı’nın tehdit ve hisselerine çöküldüğüne dair iddiaları reddedilirken, kendi kurucuları Ali Metin Kazancı’nın büyük oğlu olan Mehmet Kazancı’ya dava açacağı belirtildi. Kardeş ve yüzde 60 hisseye sahip Cemil Kazancı’dan herhangi bir açıklama gelmezken holdingin açıklamasında, hisselerin hukuki kural, kaide ve usullere uygun bir şekilde oluşturulduğu vurgulandı.