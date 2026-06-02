Dünyanın en şanslı hayvanı olması beklenen 14 yaşındaki Birman cinsi kedi Choupette’in hayatı, Karl Lagerfeld’in 85 yaşında hayata gözlerini yummasıyla tepe taklak oldu. Ünlü tasarımcı, ölümünden sonra bile kedisinin aynı lüks hayatı sürdürebilmesi için ona milyonlarca dolarlık bir servet bırakmıştı, ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Lagerfeld’in eski hizmetçisi ve Choupette’in şimdiki koruyucusu Françoise Caçote, içine düştükleri dramı şu sözlerle özetliyor:

"Kesinlikle hiçbir şey alamadık. Zavallı kedinin bu çaresiz durumuna acıdım ve onu yanıma aldım. Şimdi Choupette’i geçindirebilmek ve ona bakabilmek için yarı zamanlı bir işte çalışıyorum."

Miras neden iptal oldu?

Choupette’in hak ettiği parayı alabilmek için hukuk mücadelesi başlatan Caçote, karşılarında büyük engeller olduğunu belirtti. Lagerfeld’in vasiyeti, yazıldığı sırada ünlü tasarımcının "akıl sağlığının yerinde olmadığı" iddiasıyla mahkemeye taşındı ve miras davası kilitlendi.

Üstelik tek engel bu da değil; Fransız yasalarına göre hayvanlara doğrudan mal veya para miras bırakılması yasal olarak yasak.

Patronunun son arzusunu yerine getirmek ve Choupette’e hak ettiği hayatı sunmak için çırpınan hizmetçi Françoise, "Miras hakkını savunabilmek için çok pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldım, borçlandım" diyerek mücadelesinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Yaşasaydı bu yasal sürece kesinlikle isyan edecek olan Karl Lagerfeld, hayattayken verdiği bir röportajda kedisine olan tutkusunu şu sözlerle dile getirmişti: "Benim tek büyük aşkım kedimdir." Ancak görünen o ki, moda devinin bu büyük aşkı, şimdilerde bir hizmetçinin merhametine ve asgari bütçesine muhtaç durumda.