Kühne+Nagel'in hakim hissedarı Klaus-Michael Kühne, 89 yaşında hayatını kaybetti. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada vefat haberi doğrulanırken, ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

"VİZYONER BİR GİRİŞİMCİYİ KAYBETTİK"

Kühne+Nagel International AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Joerg Wolle, Kühne'nin ardından yaptığı açıklamada, "Klaus-Michael'in vefatıyla vizyoner, büyük bir girişimci ve olağanüstü bir kişiliği kaybettik" ifadelerini kullandı. Şirket CEO'su Stefan Paul ise Kühne'nin lojistik ve küresel ticaretle özdeşleştiğini belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

Kühne, şirketin kurucularından August Kühne'nin torunuydu. 1975'te Kühne+Nagel'in CEO'su olan Kühne, 1992-2011 yılları arasında şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Aile şirketini dünyanın en büyük lojistik gruplarından birine dönüştürdü.

Almanya'nın en zengin yatırımcıları arasında yer alan Kühne, Kühne+Nagel'in yanı sıra Lufthansa, Hapag-Lloyd, kimya ticareti şirketi Brenntag ve otobüs-tren hizmetleri sunan Flix'te önemli hisseleri bulunuyordu.

Kuzey Almanya ile güçlü bağları bulunan Kühne, 2008'de bir grup yatırımcıyla birlikte Hapag-Lloyd'un Hamburg merkezli konteyner taşımacılığı faaliyetlerinin TUI'den satın alınmasına öncülük etti. Bu adımın, şirketin küresel bir rakibin bünyesine katılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Kühne daha sonraki dönemde Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Lufthansa Group'ta yüzde 20 oy hakkına sahip oldu.

SERVETİNİN GİDECEĞİ YER BELLİ OLDU

Büyükbabasının kurucuları arasında yer aldığı taşımacılık devi Kuehne + Nagel International AG başta olmak üzere, Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve denizcilik şirketi Hapag-Lloyd gibi küresel tedarik zincirinin ana aktörlerindeki hisseler vakfın çatısı altında toplanacak.

Vakfın yönetim kurulunda Kühne’nin eşi ve en yakın danışmanları yer alsa da, karar alma süreçlerinin şahsi yönetimden kurul idaresine geçmesi grup şirketlerinin geleceği açısından yeni bir döneme işaret ediyor.