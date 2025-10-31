MHP ve ülkücü camianın önemli ismi iş insanı Murat Bayrak’ın ölümünün ardından 5 çocuğu arasında başlayan milyarlık miras kavgası 10 yıl sonra sonuçlandı. 2015’te 97 yaşında ölen Bayrak’ın tek oğlu Mustafa Bayrak, mirastan 4 kız kardeşi Ayşen, Fahriye, Lale ve Rukiye’ye pay vermeyince davalık oldu.

6/20 ORANINDA PAY

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mustafa Bayrak’ın Sancak Tül ve Sancak Havayollarında bulunan yüzde 97 hissesine, başkalarına devrini önlemek için kız kardeşler lehine el koydu. Kız kardeşlerin mirastan 6/20 oranında pay almaları öngörüldü. Dava devam ederken Bayrak’ın 615 milyar Euro’luk cirosuyla Avrupa’nın en büyük bankası Alman Commerzbank’ta 20 milyon dolarlık bir hesabı olduğu öne sürüldü, Ancak bu hesaba ulaşılamadı. Bayrak’ın Türkiye’deki bankalarda ise toplam 3 lira 17 kuruşu olduğu belirlendi. Kız kardeşlerin avukatı Baykal Doğan “Bundan sonraki süreçte Sancaktepe’de fabrika arazisine yapılan 1200 konuttan alınan paylar, Ayvalık’taki 50 villanın el değiştirmesi, helikopterlerin paylaşımı gibi konularda da dava süreçleri devam edecek” dedi.