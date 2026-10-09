Warren Buffett yakın zamanda bir borsa çöküşü yaşanacağını öngörmese de ünlü yatırımcının yıllardır dile getirdiği uyarılar, piyasalardaki risklerin arttığı bir dönemde yeniden gündeme geldi.

Wall Street'te endeksler rekor seviyelere yakın seyrederken yüksek faiz oranları ve tahvil getirileri, yatırımcıların olası bir düşüşe ilişkin endişelerini artırıyor.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, teknoloji ve yapay zekâ hisselerinin desteğiyle 6 Ekim'de rekor seviyelerde kapanış yaptı, ancak piyasalardaki yükselişe rağmen riskler ortadan kalkmış değil.

Yüksek faiz oranları ve alışılmadık derecede yükselen ABD Hazine tahvili getirileri, hisse senetleri üzerindeki baskıyı artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yakın zamanda yüzde 5,3'ün üzerine çıkarak yaklaşık 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketlerin kârlarının beklentilerin altında kalması, faizlerin daha uzun süre yüksek seyretmesi veya yapay zekâ yatırımlarına yönelik ilginin azalması, borsadaki yükselişi sekteye uğratabilecek gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Panmure Liberum da kısa süre önce dikkat çeken bir tahminde bulundu. Kurum, S&P 500 endeksinin 2027 sonuna kadar 5.000 puana gerileyebileceği uyarısını yaptı.

Bu senaryonun gerçekleşmesi, endeksin mevcut seviyelerine kıyasla yüzde 35'ten fazla değer kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Wall Street'teki tüm kurumlar bu kadar karamsar bir tablo çizmiyor; bazıları yükselişin devam edebileceğini düşünüyor.

Warren Buffett yatırımcılara ne öneriyor?

Warren Buffett'ın yatırım yaklaşımı, piyasa çöküşlerini önceden tahmin etmeye çalışmaktan çok, bu tür dönemlere hazırlıklı olmaya dayanıyor.

Ünlü yatırımcı, hisse senedi almak için borç para kullanılmasına karşı defalarca uyarıda bulundu. Berkshire Hathaway'in hissedarlarına gönderdiği mektuplarda, şirket hisselerinin geçmişte birkaç kez yaklaşık yüzde 50 değer kaybettiğini hatırlattı. Buffett'a göre bu tür sert düşüşlerin ne zaman yaşanacağını önceden bilmek mümkün değil, ancak yatırımcıların gelecekte yeni bir büyük düşüş ihtimalini göz ardı etmemesi gerekiyor.

Buffett'ın yaklaşımının temelinde 3 ilke bulunuyor: uzun vadeli düşünmek, aşırı borçlanmaktan kaçınmak ve piyasalardaki düşüşler karşısında paniğe kapılmamak.

"Buffett: Piyasa düştüğünde güçlü şirketlerde kalınmalı"

Buffett, yatırımcıların yalnızca korkutucu haberler veya borsadaki sert düşüşler nedeniyle sağlam şirketlerdeki yatırımlarını elden çıkarmalarına da karşı çıkıyor.

1996 yılında hissedarlara gönderdiği mektupta, piyasalardaki sert düşüşler sırasında paniğe kapılacağını bilen yatırımcıların hisse senedi yatırımı yapmanın kendileri için uygun olup olmadığını yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yaklaşım, kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok şirketlerin uzun vadeli performansına odaklanmayı öne çıkarıyor. Buffett'ın bakış açısına göre yatırımcıların, piyasadaki dalgalanmalar karşısında aceleci kararlar vermek yerine kendi risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini dikkate almaları gerekiyor.

Berkshire Hathaway de sabırlı yatırım anlayışını sürdürüyor

Buffett'ın yatırım felsefesi, başında bulunduğu Berkshire Hathaway'in yaklaşımında da kendini gösteriyor. Şirket, yatırım fırsatlarını dikkatle değerlendirmeyi ve uzun vadeli getiri potansiyeli taşıyan varlıklara odaklanmayı sürdürüyor.

Berkshire'ın elindeki büyük nakit rezervleri de şirketin yatırım yapmaktan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Bu rezervler, uygun fırsatların ortaya çıkmasını bekleme ve koşullar elverişli olduğunda harekete geçme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Olası bir borsa çöküşüne karşı nasıl hazırlanmalı?

Piyasalarda yeni bir çöküş yaşanmasından endişe duyan yatırımcılar için Buffett'ın yaklaşımı, düşüşün ne zaman başlayacağını tahmin etmeye çalışmak yerine finansal açıdan hazırlıklı olmak üzerine kurulu.

Bu çerçevede yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına dayanabilecek bir mali yapıya sahip olması, borçla yatırım yapmaktan kaçınması ve düşüş dönemlerinde varlıklarını aceleyle satmak zorunda kalmayacak bir strateji izlemesi önem taşıyor.

Buffett'ın yatırım anlayışında piyasa korkusu, yalnızca risk anlamına gelmiyor. Fiyatların gerilediği dönemler, uzun vadeli değer taşıyan şirketleri daha cazip seviyelerden satın almak için fırsatlar da yaratabiliyor, ancak bunun için yatırımcıların kısa vadeli piyasa hareketlerine kapılmadan, finansal durumlarını ve risk toleranslarını gözeterek hareket etmesi gerekiyor.

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