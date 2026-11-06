Dünyanın tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett'ın emeklilik birikimleriyle ilgili 90/10 kuralı yeniden gündeme geldi. Buffett'ın bu yaklaşımında yatırım portföyünün yüzde 90'ı hisse senetlerine, yüzde 10'u ise kısa vadeli devlet tahvillerine ayrılıyor, ancak hisse senetlerinin portföydeki yüksek payı, piyasalardaki dalgalanmaların birikim üzerindeki etkisini de artırabiliyor. Bu durum, söz konusu yöntemin farklı yatırımcılar açısından nasıl sonuçlar doğurabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Warren Buffett'ın 90/10 kuralı nasıl işliyor?

Warren Buffett, yatırımcıların tek tek şirketleri araştırmak yerine düşük maliyetli endeks fonlarından yararlanmasını savunan isimler arasında yer alıyor.

90/10 kuralı da bu yaklaşımın bir parçası olarak öne çıkıyor. Söz konusu dağılımda yatırım portföyünün yüzde 90'ı hisse senetlerine dayalı endeks fonlarından, kalan yüzde 10'u ise kısa vadeli devlet tahvillerinden oluşuyor.

Bu yöntemde hisse senetleri portföyün büyük bölümünü oluştururken devlet tahvilleri daha küçük bir paya sahip oluyor. Dolayısıyla portföyün genel performansında hisse senedi piyasalarındaki hareketler belirleyici bir rol oynuyor.

Piyasalar düştüğünde ne oluyor?

90/10 kuralının dikkat çeken yönlerinden biri, hisse senetlerinin portföydeki yüksek ağırlığı. Borsalarda yaşanan düşüşler, bu dağılıma sahip portföylerin değerini doğrudan etkileyebiliyor.

Hisse senedi piyasalarında sert gerilemeler yaşandığında portföyün büyük bölümünü oluşturan yatırımlarda da değer kayıpları görülebiliyor. Kısa vadeli devlet tahvillerinin yüzde 10'luk payı ise bu tür düşüşlerin etkisini tamamen ortadan kaldırmıyor.

Buffett'ın yatırım anlayışında piyasa dalgalanmaları karşısında sabırlı olmak önemli bir yer tutuyor. Ünlü yatırımcı, piyasalarda korkunun öne çıktığı dönemlerde yatırımcı davranışlarının değişebildiğine ve hisse senedi fiyatlarının gerileyebildiğine dikkat çekiyor.

90/10 kuralı herkes için geçerli mi?

90/10 kuralı, hisse senetlerine yüksek oranda ağırlık veren bir portföy dağılımı olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yöntemin sonuçları, hisse senedi piyasalarının performansına bağlı olarak değişebiliyor.

Yatırım süresi, piyasa dalgalanmalarına karşı tolerans ve nakit ihtiyacı gibi unsurlar, bu tür bir portföyün farklı kişiler üzerindeki etkisini değiştirebiliyor.

Özellikle kısa vadede nakde ihtiyaç duyulan dönemlerde piyasalardaki düşüşler, portföy değerindeki gerilemenin yanı sıra yatırımların hangi koşullarda nakde çevrileceği konusunu da gündeme getiriyor.

Bu yönüyle Buffett'ın 90/10 kuralı, emeklilik birikimlerinde hisse senetleri ile kısa vadeli devlet tahvillerinin nasıl dağıtılabileceğine ilişkin bir yaklaşım sunuyor. Bu dağılım, piyasa koşullarından bağımsız bir getiri veya anapara koruması sağlamıyor.

Bu haberde yer alan bilgiler genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alınması, satılması veya elde tutulması yönünde tavsiye niteliği taşımaz. Yatırım araçlarının getirileri ve riskleri piyasa koşullarına göre değişebilir. Yatırım kararları kişilerin mali durumları, hedefleri ve risk tercihleri doğrultusunda değerlendirilmelidir.