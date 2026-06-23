Fransız ilaç üreticisi Ipsen SA’nın kurucusunun torunu ve şirketin milyarder varislerinden biri olan Henri Beaufour yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki mirasını, Lüksemburg'daki bir hayır kurumuna ve denizaşırı (offshore) bir tröst yapısına transfer etti.

Kurumsal kayıtlara göre, Beaufour'un hisseleri yeni bir yönetim yapısına ve vakfa devredilmiş durumda.

Henri Beaufour, şirketteki yüzde 26’lık payını Lüksemburg merkezli Beech Tree adlı şirketi üzerinden elinde tutuyordu.

Bu hisseler, dezavantajlı çocukların ve gençlerin eğitimini ile mesleki eğitimini desteklemek amacıyla dört yıl önce kurulan Alasol Vakfı’na 15 yıllığına transfer edildi.

Söz konusu yapının, Beaufour'un ölümünden sadece birkaç ay önce yıllık 2 milyon Euro kar payı alma hakkı olan bir vakfa dönüştürüldüğü resmi kayıtlarda yer alıyor.

Beaufour'un yüzde 26'lık hissesinin değeri, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre geçen yıla kıyasla yüzde 55 artarak 3,4 milyar Euro'ya ulaştı.

Ipsen, kırışıklık karşıtı Dysport gibi ürünleri ve beklentileri aşan satış büyümesiyle son aylarda piyasa endekslerinin üzerinde bir performans sergiliyordu.