Dünya genelindeki en zengin isimlerin varlıklarında yaşanan son hareketlilikle birlikte küresel servet sıralaması değişti. Lüks tüketim sektörünün önde gelen ismi Bernard Arnault ilk 10'un dışına gerilerken, zirvedeki teknoloji ağırlığı belirginleşti.

Açıklanan son Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, LVMH grubunun sahibi Bernard Arnault 143,0 milyar dolarlık varlığıyla 11. sıraya geriledi. Arnault'nun servetinde son bir günde 1,7 milyar dolar, yılbaşından bu yana ise 64,9 milyar dolarlık azalış kaydedildi.

ZİRVEDE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HAKİMİYETİ VAR

Listenin ilk 10 sırasında ağırlıklı olarak teknoloji odaklı şirketlerin kurucu ve yöneticileri yer alıyor.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk 918,8 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada bulunuyor. Musk'ın serveti son 1 günde 11,2 milyar dolar, yılbaşından bu yana ise 299,4 milyar dolar artış gösterdi.

Alphabet ortaklarından Larry Page 286,0 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada yer alırken, Amazon kurucusu Jeff Bezos 273,7 milyar dolarla 3. sırada, Sergey Brin ise 266,0 milyar dolarla 4. sırada bulunuyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 15 İSMİ

1. Elon Musk: 918,8 milyar dolar (Son 1 gün: +11,2 milyar dolar | YTD: +299,4 milyar dolar)

2. Larry Page: 286,0 milyar dolar (Son 1 gün: +1,4 milyar dolar | YTD: +17,0 milyar dolar)

3. Jeff Bezos: 273,7 milyar dolar (Son 1 gün: -649,3 milyon dolar | YTD: +20,4 milyar dolar)

4. Sergey Brin: 266,0 milyar dolar (Son 1 gün: +1,3 milyar dolar | YTD: +15,9 milyar dolar)

5. Michael Dell: 244,6 milyar dolar (Son 1 gün: -9,3 milyar dolar | YTD: +104,7 milyar dolar)

6. Mark Zuckerberg: 228,7 milyar dolar (Son 1 gün: -3,2 milyar dolar | YTD: -4,5 milyar dolar)

7. Larry Ellison: 207,5 milyar dolar (Son 1 gün: -8,8 milyar dolar | YTD: -39,8 milyar dolar)

8. Jensen Huang: 180,9 milyar dolar (Son 1 gün: -4,3 milyar dolar | YTD: +26,4 milyar dolar)

9. Steve Ballmer: 172,2 milyar dolar (Son 1 gün: +408,0 milyon dolar | YTD: +3,8 milyar dolar)

10. Warren Buffett: 144,2 milyar dolar (Son 1 gün: +88,5 milyon dolar | YTD: -7,2 milyar dolar)

11. Bernard Arnault: 143,0 milyar dolar (Son 1 gün: -1,7 milyar dolar | YTD: -64,9 milyar dolar)

12. Jim Walton: 135,5 milyar dolar (Son 1 gün: -300,3 milyon dolar | YTD: -743,6 milyon dolar)

13. Amancio Ortega: 133,0 milyar dolar (Son 1 gün: -156,5 milyon dolar | YTD: -3,0 milyar dolar)

14. Rob Walton: 132,9 milyar dolar (Son 1 gün: -268,8 milyon dolar | YTD: -731,2 milyon dolar)

15. Alice Walton: 131,7 milyar dolar (Son 1 gün: -289,6 milyon dolar | YTD: -1,2 milyar dolar)