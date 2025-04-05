ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergilerini artırma kararı, küresel piyasalarda adeta deprem etkisi yarattı. Dünya borsaları sert düşüşlerle sarsılırken, milyarderlerin servetleri eridi. Ancak herkes kaybetmedi; Warren Buffett, piyasa kaosundan kazançlı çıkan tek isim oldu.

TRUMP'IN GÜMRÜK HAMLESİ PİYASALARI SARSTI

Donald Trump’ın, ithal ürünlere yüzde 10 ila 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getireceğini açıklaması, küresel piyasaları altüst etti. Avrupa ve ABD borsaları başta olmak üzere dünya genelinde hisse senetleri sert şekilde değer kaybetti. Çin'in misilleme sinyalleri, çöküşü daha da derinleştirdi.

BORSALARA KAN KAYBI: PETROL DE ÇAKILDI

S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde 6 düşerek pandemi döneminden bu yana en düşük seviyeye gerilerken, Dow Jones yüzde 5,5, Nasdaq ise yüzde 5,8 düşüş gösterdi. Avrupa borsaları da benzer kayıplar yaşarken, petrol fiyatı 2021’den bu yana en düşük seviyesine indi.

ZENGİNLER SERVET KAYBETTİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, iki günlük düşüşle milyarderlerin toplam serveti milyarlarca dolar azaldı.

Elon Musk, sadece dün 20 milyar dolar, yılbaşından bu yana ise 130 milyar dolar kaybetti.

Jeff Bezos’un servetinden 45,2 milyar dolar silindi; son 24 saatteki kaybı 7,6 milyar dolar.

Mark Zuckerberg, 2025’in ilk çeyreğinde 28,1 milyar dolar yitirdi.

Bernard Arnault’nun servetinde 18,6 milyar dolarlık erime yaşandı.

Bill Gates, son kayıplarla birlikte 6,5 milyar dolar ekside.

BUFFETT KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Borsadaki çöküşe rağmen tek kazanan isim yatırım dehası Warren Buffett oldu. Yıl başından bu yana stratejik satışlarla nakde geçerek 12,7 milyar dolar kâr yazan Buffett, 155 milyar dolarlık servetini korumayı başardı. Milyarder yatırımcı, kriz anlarında panik yerine sabırlı stratejisiyle bir kez daha farkını ortaya koydu.